1 Alou Kuol – hier im Testspiel gegen den FC Zürich in Friedrichshafen – darf sich ab jetzt Torschütze des Monats nennen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der akrobatische Scorpion Kick des VfB-Stürmers beim Asien Cup für Australiens U 23 erhält die meisten Stimmen bei der Abstimmung der Sportschau – und ist damit auch für das Tor des Jahres im Rennen.















In der zurückliegenden Vorbereitung hat Alou Kuol zwar einige Tore für den VfB Stuttgart erzielt – keines davon aber war auch nur ansatzweise so spektakulär wie sein akrobatischer Treffer Anfang Juni im Spiel für Australiens U 23 im Asien Cup gegen den Irak (1:1). Der ging so: Flanke von rechts, Kuol lauert streng bewacht im Strafraum, lässt sich nach vorne fallen – und setzt völlig überraschend zum Scorpion Kick an: Mit der Hacke befördert er die Kugel ins Netz.

Gefallen an dem Tor fanden ganz offenbar auch die Zuschauer der ARD-Sportschau: Sie kürten Kuols Treffer zum Tor des Monats Juni – auch, wenn die Entscheidung ziemlich knapp ausfiel. Mit 41 Prozent der Stimmen landete der Offensivspieler des VfB knapp vor der deutschen Nationalspielerin Klara Bühl (36,7 Prozent) und deren Treffer in einem Testspiel gegen den Schweiz.

Wechsel aus Australien zum VfB im Sommer 2021

Und vielleicht geht ja noch mehr für Kuol – erfolgreiche Scorpions Kicks standen in der Vergangenheit bei Abstimmungen jedenfalls hoch im Kurs: 2020 gelang Valentino Lazaro mit einem eben solchen Treffer gegen Bayer Leverkusen das Tor des Jahres. Dafür steht auch Kuols Treffer als Tor des Monats automatisch zur Wahl, weshalb er die Wahl am Jahresende ganz bestimmt mit Interesse verfolgen wird.

Kuol war 2021 aus der australischen A-League zum VfB gewechselt und zunächst in der Hinrunde der Vorsaison in der U 21 in der Regionalliga zum Einsatz gekommen (18 Spiele, 7 Tore). Nach einer erfolglosen Leihe zum Zweitligisten SV Sandhausen in der Rückrunde absolvierte der 21-Jährige die zurückliegende Vorbereitung mit den Profis des VfB.