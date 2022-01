Calwer Krankenhaus Das Neujahrsbaby heißt Rümeysa – der "hellste Stern am Himmel"

Da fängt das neue Jahr doch glücklich an: Gleich am ersten Tag 2022 ist im Calwer Kreißsaal ein Kind geboren worden – und zwar ein Mädchen. Das "alte" Jahr fand ebenfalls einen frohen Abschluss: Kurz vor 20 Uhr wurde an Silvester ein Junge als neuer Erdenbürger begrüßt.