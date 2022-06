So schätzt Sven Mislintat das Potenzial von Mohamed Sankoh ein

14 Mohamed Sankoh absolvierte beim Auftakttraining des VfB am Montag das volle Pensum. Foto: Pressefoto Rudel

Nach langer Verletzungspause ist Sturmtalent Mohamed Sankoh wieder im Teamtraining des VfB. Sportdirektor Sven Mislintat sagt, was er sich vom 18-Jährigen in der neuen Saison erhofft.















Fast ein ganzes Jahr musste Mohamed Sankoh pausieren: Am ersten Spieltag der vergangenen Saison hatte sich das Sturmtalent des VfB Stuttgart im Heimspiel gegen die Spvgg Greuther Fürth schwer am Knie verletzt, eine Operation mit anschließender Reha war nötig. Jetzt aber ist er pünktlich zum Trainingsauftakt in die neue Saison wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen – und das augenscheinlich ohne Schmerzen.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat freut sich zwar über den Rückkehrer, will aber noch keinen allzu großen Druck aufbauen. „Ich erwarte jetzt nicht, dass er 30 Spiele als Stammspieler macht“, sagt der Stuttgarter Sportchef – und führt zwei Gründe an. Zum einen sei nach einer so langen Pause immer eine gewisse Zeit zum Formaufbau nötig: „Es ist die Frage, wie stabil das ist. Gibt es Folgeverletzungen, gibt es Muskelverletzungen?“

Sankoh steht seit 2020 beim VfB unter Vertrag

Zum anderen benötige der 18-Jährige ohnehin noch Zeit, um sich an die Bundesliga und den Herrenfußball zu gewöhnen. „Mo ist in der vergangenen Saison noch Jugendspieler gewesen. Er hätte da eigentlich sein Schnupperjahr gemacht, das macht er dann halt jetzt.“

Allerdings ist Mislintat zuversichtlich, dass Sankoh schon in der kommenden Saison den einen oder anderen Akzent setzen kann: „Wer den Jungen sieht, was das für eine Maschine ist, da glaube ich schon, dass er auf einem sehr guten Weg ist.“ Sankoh war 2020 von Stoke City in die Jugend des VfB gewechselt und hatte im April 2021 gegen RB Leipzig sein Bundesliga-Debüt gegeben.