So plant Pellegrino Matarazzo mit Thomas Kastanaras

1 Jubel über das 3:1: Thomas Kastanaras gewinnt am vergangenen Freitag mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal der A-Junioren gegen Borussia Dortmund. Foto: imago/Matthias Koch

Verstärkung aus der eigenen Jugend: Zur neuen Saison rückt Thomas Kastanaras (19) in den Profi-Kader des VfB Stuttgart auf. Sein Trainer traut ihm einiges zu.















Link kopiert

Er ist einer der großen Hoffnungsträger für die Zukunft beim VfB Stuttgart: Mittelstürmer Thomas Kastanaras (19) erzielte in der zurückliegenden Saison für die U 19 des VfB bemerkenswerte 26 Tore – und wurde damit unangefochtener Torschützenkönig in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest. Jetzt endet seine Zeit im Jugendbereich, aber nicht beim VfB: Kastanaras wird in den Profi-Kader aufrücken und künftig fester Bestandteil der Mannschaft sein.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Joachim Löw lobt den VfB – und deutet ein Comeback an

Sein Trainer ist jedenfalls schon einmal gespannt auf die ersten Eindrücke. „Wir werden uns kennenlernen. Er wird seine Leistung und seinen Stand zeigen“, sagt VfB-Coach Pellegrino Matarazzo, der in dem griechischen U-19-Nationalspieler viel Potenzial sieht: „Hoffentlich wird er die Schritte gehen, die wir ihm auch zutrauen.“ Ob Kastanaras eventuell sogar im Fall eines Abgangs von Mittelstürmer Sasa Kalajdzic in dessen Fußstapfen treten könnte, will Matarazzo aber nicht prognostizieren: „Am Ende entscheidet er mit seiner Leistung, wie weit und wie schnell es auch geht.“

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Der 1,87 große Mittelstürmer ist ein echtes Eigengewächs des VfB und läuft bereits seit 2011 für die Nachwuchsteams der Weiß-Roten auf. Im März dieses Jahres unterzeichnete er einen Lizenzspielervertrag, der bis zum Jahr 2025 läuft.