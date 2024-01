Es geht weiter für Serhou Guirassy und Silas Katompa: Die beiden Profis des VfB Stuttgart haben mit den Nationalteams von Guinea und der DR Kongo die Gruppenphase beim Afrika-Cup überstanden – und stehen damit unter den besten 16 Mannschaften des Turniers.

Hier geht es für die beiden Offensivspieler am Sonntag im Achtelfinale weiter – mit jeweils anspruchsvollen Aufgaben. Guirassy trifft mit Guinea um 18 Uhr deutscher Zeit auf Äquatorialguinea, das als Sieger der Gruppe A immerhin Gastgeber Elfenbeinküste und Nigeria hinter sich gelassen hat. Später am Abend spielt dann Silas mit dem Kongo um 21 Uhr gegen Ägypten, das vor dem Turnier als einer der Topfavoriten gegolten hatte – inzwischen aber auf seinen verletzten Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool verzichten muss.

Wer sein Achtelfinale gewinnt, fehlt gegen den SC Freiburg

Interessant aus VfB-Sicht: Sollten sowohl Guirassy als auch Silas die Achtelfinal-Hürde nehmen, würden sie im Viertelfinale am 2. Februar direkt aufeinandertreffen.

Der Termin am kommenden Freitag bedeutet zugleich, dass die Stuttgarter im Fall eines Weiterkommens mindestens ein weiteres Bundesliga-Spiel sicher auf ihre beiden Angreifer verzichten müssten – nicht nur an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen RB Leipzig, sondern auch am 3. Februar beim SC Freiburg.