Stürmer des VfB Stuttgart: Serhou Guirassy – warum er fehlte, wann er wieder dabei sein soll

21 Serhou Guirassy verpasste die vergangenen fünf VfB-Pflichtspiele. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der Stuttgarter Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärt, weshalb der Toptorjäger in Leverkusen nicht im Kader stand und wie der weitere Zeitplan ist.









Link kopiert



Ob der VfB Stuttgart mit Serhou Guirassy im DFB-Pokal noch etwas größere Chancen gehabt hätte? Reine Spekulation. Sicher ist, dass man sich in Bad Cannstatt sehr auf die Rückkehr des Toptorjägers freut, der die vergangenen fünf Pflichtspiele aufgrund der Teilnahme am Afrika-Cup mit Guinea verpasst hatte. Auch bei der jüngsten VfB-Partie am Dienstagabend im Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen (2:3) fehlte er.