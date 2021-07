12 Rückkehr nach Kitzbühel: VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic. In unserer Bildergalerie gibt es weitere Eindrücke aus dem Trainingslager. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Bleibt er beim VfB Stuttgart? Oder geht er? Sasa Kalajdzic weiß es nicht. Fest steht: Die Ablöseforderung des VfB sprengt alle bisherigen Dimensionen.

Kitzbühel - Dass sein Leben in den vergangenen zwölf Monaten ein völlig anderes geworden ist, hat Sasa Kalajdzic auch am ersten Tag seines Urlaubs festgestellt. In einem Supermarkt wollte er schnell ein paar Besorgungen machen, stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz ab – und sah sich beim Aussteigen sofort von Menschen umringt, die um ein gemeinsames Foto baten. „Verrückt“, sagt er, „und das in Kroatien!“

