Knapp ein Jahr nach seiner Horrorverletzung am ersten Spieltag schmiedet VfB-Stürmer Mo Sankoh fleißig Comeback-Pläne: „Ich will stärker zurückkommen."















Elf Monate nach seiner schweren Knieverletzung fiebert Angreifer Mo Sankoh vom VfB Stuttgart seinem Comeback entgegen. „Ich bin fit, schmerzfrei und mein Knie ist stabil. Ich freue mich auf mein erstes Spiel“, sagte der Niederländer in den clubeigenen Kanälen. An diesem Samstag (15 Uhr) tritt der VfB in seinem ersten Vorbereitungsspiel beim Landesligisten SV Böblingen an.

Nach den ersten Trainingseinheiten der Vorbereitung sprach der 18-Jährige über die zurückliegenden Monate. „Ich habe zu Hause hart an mir gearbeitet“, sagte Sankoh. „Jetzt bin ich froh, wieder auf dem Platz zu stehen.“ Sankoh kann die Einheiten mit der Mannschaft vollumfänglich mitmachen, nach der langen Verletzungspause ist die Belastungssteuerung bei ihm jedoch eine andere. Das heißt, er bekommt mehr Pausen. „Ich erwarte nicht, dass er 30 Spiele als Stammspieler macht“, sagt Sportchef Sven Mislintat. Zum einen sei nach einer so langen Pause immer eine gewisse Zeit zum Formaufbau nötig. Außerdem droht immer die Gefahr von Folgeverletzungen.

Sankoh hat die ersten Trainingseinheiten gespürt: „Es war konditionell sehr intensiv.“ Schritt für Schritt will er sich nun an sein vorheriges Niveaus herankämpfen. „Hoffentlich bleiben jetzt alle unverletzt“, sagte er in Richtung seines Leidensgenossen Silas Katompa Mvumpa, der ebenfalls aus einer langen Verletzung zurückkehrt. „Wir wollen stärker zurückkommen.“

Mohamed „Mo“ Sankoh gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente beim VfB Stuttgart. Ein echter Mittelstürmer – schnell und durchsetzungsstark. Nun bekommt er womöglich bald die Möglichkeit, seine Fähigkeiten zu zeigen.