Stürmer des VfB Stuttgart: Nick Woltemade schweigt bei Ankunft und verteilt Autogramme

Nich Woltemade bei der Ankunft im Trainingslager. Foto: Pressefoto Baumann Der VfB Stuttgart ist im Trainingslager angekommen. Mit seinem Shootingstar Nick Woltemade. Aber ohne seinen Vize-Kapitän.







Der VfB Stuttgart und seine Trainingslager - wie bereits vor zwei Jahren in Neukirchen am Großvendediger regnet es auch in Rottach-Egern am Tegernsee quasi permanent. Anders als vor zwei Jahren sieht der Trainingsplatz aber trotz 60L Regen pro Quadratmeter in den letzten 36 Stunden gut aus. Der Club hat seinen Greenkeeper Pascal Lazarek schon am Samstag vorausgeschickt, um sich um das Geläuf zu kümmern. Um 17 Uhr am Montagabend steht die erste Einheit an.