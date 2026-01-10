Stürmer des VfB Stuttgart: Leweling bezieht Stellung zu einem möglichen Winterwechsel

15 Jamie Leweling vom VfB Stuttgart war gegen Leverkusen nur selten zu stoppen. Foto: Federico Gambarini/dpa 15 Bilder - Fotostrecke öffnen Der 24-Jährige ist stark in Form. Das ist auch dem AFC Bournemouth nicht verborgen geblieben. Der englische Club buhlt um den Stuttgarter, der sich nun zu den Transfergerüchten äußert.







Link kopiert



Jamie Leweling ist natürlich bester Laune gewesen. Gerade hatte der VfB Stuttgart mit 4:1 bei Bayer Leverkusen gewonnen und er selbst hatte zwei Tore erzielt. Also flachste der Stürmer nach der Bundesligapartie im Kabinengang der Bay-Arena und bezog auch klar Stellung zu den Transfergerüchten, die ihn zuletzt umrankt hatten. Die Botschaft lautet: Leweling will den Pokalsieger im Winter nicht verlassen. „Ich will hier bleiben“, betonte der Fußballprofi.