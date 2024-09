Stürmer des VfB Stuttgart: Kimmich: „Deniz hat versprochen, dass er einen Döner ausgibt“

1 Deniz Undav bejubelt seinen Premieren-Treffer im Dress der Nationalmannschaft. Foto: dpa/Federico Gambarini

Deniz Undav und Joshua Kimmich zeigen sich nach der Partie gegen die Niederlande bestens gelaunt. Vor Journalisten sprechen sie unter anderem über Döner und Energy Drinks.









Deniz Undav hatte beim Länderspiel der Deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend gegen die Niederlande gleich in mehrfacher Hinsicht Grund zur Freude. Beim 2:2-Unentschieden in Amsterdam feierte der Stürmer des VfB Stuttgart nicht nur sein Startelfdebüt im Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann, in der 38. Minute erzielte er auch seinen ersten Treffer im Dress der Nationalmannschaft. „Sehr guter Abschluss“, lobte der Bundestrainer nach dem Spiel den Volleytreffer des 28-Jährigen zum zwischenzeitlichen 1:1.