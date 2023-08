1 Juan Perea wird den VfB Stuttgart vorerst verlassen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Im ersten Jahr beim VfB Stuttgart ist ihm der Durchbruch nicht gelungen. Nun soll Juan José Perea in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nicht erst seit der Verpflichtung von Deniz Undav war klar: Beim VfB Stuttgart wird die Luft für Juan José Perea immer dünner. Ab und an kam der Kolumbianer in der vergangenen Saison als Joker zum Einsatz, in 16 Bundesligapartien bekam er einige Minuten Spielzeit. Ein Treffer gelang ihm dabei gegen den FC Bayern. Alles in allem ist das eine Bilanz, die nicht ausreicht, um Perea als großen Herausforderer für die neue Runde zu sehen. Daher trennen sich nun vorerst die Wege.