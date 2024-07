Stürmer des VfB Stuttgart: Jetzt fix und offiziell – Ermedin Demirovic stürmt für den VfB

1 Ermedin Demirovic kommt vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart. Foto: dpa/Christian Kolbert

Der Medizincheck ist bestanden, alle nötigen Dokumente sind unterschrieben – nun ist vollends klar: Ermedin Demirovic stürmt künftig für den VfB Stuttgart. Und schreibt mit der Höhe seiner Ablösesumme Geschichte.









Link kopiert



Am Montagvormittag fuhr der schwarze Kleinbus mit Ermedin Demirovic in seinem Innern an der Mercedesstraße 109 vor. Der Stürmer stieg aus, absolvierte den medizinischen Check – und machte dann gemeinsam mit den Verantwortlichen des VfB Stuttgart endlich fix, was seit Ende der vergangenen Woche im Prinzip schon ausverhandelt war.