Stürmer des VfB Stuttgart: Führich untermauert seinen neuen Wert für die VfB-Mannschaft

Der 28-Jährige nimmt wieder eine wichtige Rolle ein. Dabei ist es gar nicht immer entscheidend, ob er von Beginn an spielt – wie läuft es beim FC St. Pauli an diesem Samstag?
Die Aktion endete mit einem Schüsschen von Chris Führich – und dennoch diente sie dem Trainer in Kiel als passendes Anschauungsmaterial. Also ließ Sebastian Hoeneß den Angriff aus der 43. Minute im DFB-Pokal-Viertelfinale in der Halbzeit auf Video laufen. Die eigenen Spieler sollten sehen, wie es funktioniert. Weil der VfB Stuttgart den tiefen Verteidigungsblock der Holstein-Profis durch Pässe gut auseinanderzog, weil eine schnelle Spielverlagerung in den freien Raum stattfand und weil Führich auf dem Flügel durchbrach.