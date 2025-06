„Etwas zurückgeben“ – Deniz Undav spendiert Kita-Kindern das Frühstück

1 Hat ein Herz für Kinder und selbst eine Tochter: Deniz Undav. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn Dass Fußballprofis viel Geld verdienen, ist gemeinhin bekannt. Einen kleinen Teil seines üppigen Salärs lässt Deniz Undav nun Kindern in einer Stuttgarter Kita zukommen.







Was Vater sein bedeutet, weiß Deniz Undav seit einiger Zeit. Dass das Töchterchen nachts mal weint, davon dürfte auch ein Fußballprofi nicht verschont bleiben. Der 28-Jährige ziehe deshalb trotzdem nicht auf die Couch um, gab er kürzlich in einem Video-Format auf Youtube preis. Und er versuche seine Frau Tanja, die die gemeinsame Tochter im vergangenen Sommer zur Welt brachte, so gut es eben geht zu entlasten.