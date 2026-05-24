Stürmer des VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic – und seine Liebeserklärung an den VfB

Über das Ergebnis im Pokalfinale war Ermedin Demirovic enttäuscht. Auf seine bisherige Zeit beim VfB Stuttgart blickt er aber zufrieden zurück – und mit viel Liebe für den Club.
Natürlich war auch er enttäuscht über das Ergebnis im Endspiel des DFB-Pokals. Aber: VIel Zeit zu trauern hat Ermedin Demirovic ja ohnehin nicht nach dem 0:3 des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern am Samstagabend im Berliner Olympiastadion. Schon am Montagfrüh, um 6 Uhr, geht für den Bosnier die Reise weiter. Der Stürmer des VfB reist mit der Nationalmannschaft zur WM-Vorbereitung und dann zum Turnier, das am 11. Juni beginnt.