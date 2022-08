Durchbruch in Verhandlungen – Sasa Kalajdzic vor Wechsel auf die Insel

1 Sasa Kalajdzic wird aller Voraussicht nach auf die Insel wechseln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart und die Wolverhampton Wanderers sind sich im Poker um einen Wechsel des Stürmers so gut wie einig. Dem VfB winkt eine Millionenablöse plus möglicher Boni.















Nach wochenlangem Poker ist es am Montag zu einem Durchbruch in den Verhandlungen um einen Wechsel von VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic gekommen. Nach Informationen unserer Redaktion haben sich die Stuttgarter und die Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League weit angenähert. Vor allem finanziell soll weitgehend Einigkeit bestehen.

Demnach überweisen die Wolves 18 Millionen Euro als fixe Ablöse nach Stuttgart, die Summe kann sich durch Bonuszahlungen aber noch auf mehr als 20 Millionen Euro erhöhen. Am morgigen Dienstag soll der Wechsel bereits final über die Bühne gehen und auch der Medizincheck stattfinden.

Ein erstes Angebot hatte Sven Mislintat am Samstag noch abgelehnt

Kalajdzic hatte im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln auf eigenen Wunsch im Kader gefehlt, da er sich aufgrund der ungeklärten Zukunft nicht bereit für einen Einsatz gefühlt hatte. Ein erstes Angebot aus England über rund 15 Millionen Euro war vom VfB am Samstag als zu niedrig abgelehnt worden.

Der Österreicher war im Sommer 2019 für 2,5 Millionen Euro von Admira Wacker zum VfB gekommen und hatte seitdem in 51 Bundesliga-Spielen 22 Tore erzielt. In dieser Saison gelang ihm kein Treffer, das Heimspiel gegen den SC Freiburg am dritten Spieltag der laufenden Spielzeit war damit sein vorerst letzter Auftritt im VfB-Trikot.