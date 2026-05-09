Stürmer des VfB Stuttgart: Der Grund für die Auswechslung von Deniz Undav

Die Schlussphase verfolgte Deniz Undav in ungewohnter Position: am Spielfeldrand, oft gestikulierend und die Mitspieler antreibend – aber eben nicht mehr auf dem Feld und mit einem Eisbeutel am Bein. Zehn Minuten nach seinem Tor zum 3:1-Endstand gegen Bayer Leverkusen (58.) wurde der Stürmer des VfB Stuttgart für Tiago Tomas ausgewechselt (68.) – wobei es sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme und weniger um eine Reaktion auf eine Verletzung gehandelt hatte.

Sebastian Hoeneß: „Er hat gemerkt, dass es einfach mehr wird“ Bereits seit einigen Tagen spürt der 29-Jährige im Achillessehnenbereich kleinere Reaktionen auf Belastungen. „Er hat da unter der Woche schon leichte Probleme gehabt“, berichtete sein Trainer Sebastian Hoeneß nach Spielende – der zugleich aber vorsichtig Entwarnung gab: „Es wird keine Verletzung sein. Aber er hat gemerkt, dass es einfach mehr wird.“ Dann habe Undav signalisiert, dass er vom Feld wolle: „Das war der Grund für die Auswechslung.“ Zehn Minuten vor seiner Auswechslung traf Deniz Undav nach Flanke von Jamie Leweling per Direktabnahme zum 3:1-Endstand. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev So wird in den kommenden Tagen die Trainings- und Belastungssteuerung eine wichtige Rolle spielen. Ein Einsatz des treffsichersten Stuttgarter Stürmers im Saisonfinale bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/ Liveticker ) dürfte damit aber nach jetzigem Stand nicht gefährdet sein.