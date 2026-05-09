Stürmer des VfB Stuttgart: Der Grund für die Auswechslung von Deniz Undav
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Erst Torschütze, dann ausgewechselt: Deniz Undav. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Stuttgarter Torjäger signalisiert gegen Leverkusen Mitte der zweiten Hälfte, vom Feld zu wollen. Sein Trainer Sebastian Hoeneß gibt im Anschluss ein Update.

Die Schlussphase verfolgte Deniz Undav in ungewohnter Position: am Spielfeldrand, oft gestikulierend und die Mitspieler antreibend – aber eben nicht mehr auf dem Feld und mit einem Eisbeutel am Bein. Zehn Minuten nach seinem Tor zum 3:1-Endstand gegen Bayer Leverkusen (58.) wurde der Stürmer des VfB Stuttgart für Tiago Tomas ausgewechselt (68.) – wobei es sich eher um eine Vorsichtsmaßnahme und weniger um eine Reaktion auf eine Verletzung gehandelt hatte.

 

Sebastian Hoeneß: „Er hat gemerkt, dass es einfach mehr wird“

Bereits seit einigen Tagen spürt der 29-Jährige im Achillessehnenbereich kleinere Reaktionen auf Belastungen. „Er hat da unter der Woche schon leichte Probleme gehabt“, berichtete sein Trainer Sebastian Hoeneß nach Spielende – der zugleich aber vorsichtig Entwarnung gab: „Es wird keine Verletzung sein. Aber er hat gemerkt, dass es einfach mehr wird.“ Dann habe Undav signalisiert, dass er vom Feld wolle: „Das war der Grund für die Auswechslung.“

Zehn Minuten vor seiner Auswechslung traf Deniz Undav nach Flanke von Jamie Leweling per Direktabnahme zum 3:1-Endstand. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev

So wird in den kommenden Tagen die Trainings- und Belastungssteuerung eine wichtige Rolle spielen. Ein Einsatz des treffsichersten Stuttgarter Stürmers im Saisonfinale bei Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15.30 Uhr/ Liveticker ) dürfte damit aber nach jetzigem Stand nicht gefährdet sein.

 