Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav und die Joker-Rolle – so begründet sie Julian Nagelsmann

Deniz Undav sitzt auch im Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen Ghana zunächst auf der Bank. So begründet der Bundestrainer Julian Nagelsmann die Maßnahme.
Es ist ja durchaus auch nachzuvollziehen, dass Julian Nagelsmann einen wie Nick Woltemade mit Vertrauen beschenkt – und ihn am Freitag anstelle von Deniz Undav eingewechselt hat. Und ihn nun auch am Montagabend in die Startelf für das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana stellte. Anstelle von Deniz Undav. Denn: Der lange Ex-Stuttgarter kann Vertrauen gerade gut gebrauchen. Woltemade sagt selbst, dass es mit dem Toreschießen bei Newcastle United gerade nicht wirklich klappt. Aber: So ganz stimmig ist die Sache gegenüber Deniz Undav ja auch nicht.