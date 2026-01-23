Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav rückt ins Zentrum der Kritik

Vom Toptorjäger zum glücklosen Stürmer ist es oft nicht weit. Das erlebt Deniz Undav nach dem 0:2 in Rom. Trotz vergebener Chancen bleibt das Vertrauen in ihn aber groß.
Sie wird noch immer auf rosa Zeitungspapier gedruckt. Die ruhmreiche „Gazzetta dello Sport“ widmete dem Gastspiel des VfB bei der AS Rom in ihrer Freitagsausgabe eine Doppelseite – und rückte bei den Stuttgartern besonders Deniz Undav in den Fokus. „Undav ist nicht zu sehen“, titelte das Blatt über die Rubrik, in welcher die Italiener den Spielern für ihre Leistungen Noten verteilen. Undav schnitt dabei am schlechtesten ab.