Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart: Deniz Undav fällt mehrere Wochen verletzt aus. Der Stürmer, der erst kürzlich verpflichtet wurde, hat sich einen Außenbandteilriss im rechten Knie zugezogen. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch nach eingehenden Untersuchungen mit. Erst am vergangenen Samstag hatte der 27-Jährige beim 3:0 bei Sheffield United sein Debüt im Trikot mit dem Brustring gegeben. Danach war alles okay. Doch dann erwischte es Undav am Sonntag im Training.

Damit fehlt Sebastian Hoeneß beim Pflichtspielstart für die Offensive eine Option. „Man hat gesehen, dass Deniz Undav ein guter Kombinationsspieler ist und auch den Abschluss sucht“, meinte der Trainer nach dem Test in England. Der Angreifer ist vom Premier-League-Club Brighton & Hove Albion (acht Tore in 30 Pflichteinsätzen) für eine Saison ausgeliehen. Zuvor war er beim belgischen Erstligisten Royale Union Saint Gilloise aktiv (45 Tore und 18 Vorlagen in 70 Spielen). Mit seiner Spielfreude und Torgefährlichkeit soll er den Mittelstürmer Serhou Guirassy ergänzen. Am Samstag (13 Uhr) spielt der VfB in Reutlingen gegen die TSG Balingen im DFB-Pokal. Eine Woche später geht es in der Bundesliga mit der Heimpartie gegen den VfL Bochum los.