1 Tiago Tomás zeigt in Leverkusen seinen Schienbeinschützer – mit einem besonderen Motiv. Foto: Baumann

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der neue VfB-Stürmer Tiago Tomás überzeugt auf Anhieb: Er schießt bei seinem Startelfdebüt bei Bayer Leverkusen zwei Tore – und fällt danach mit einem speziellen Jubel auf.















Link kopiert

Leverkusen - Der Plan stand. Tiago Tomás, das wurde nach 49 Minuten klar, hatte etwas vorbereitet. Der neue Angreifer des VfB Stuttgart war bei seinem Startelfdebüt optimistisch in die Partie gegangen. Denn er rechnete in der Partie bei Bayer Leverkusen mit einem Torerfolg, und als es beim 1:1 zu Beginn der zweiten Hälfte so weit war, begann die Show: Der 19-jährige Portugiese nahm sich einen Schienbeinschützer vom Bein, küsste ihn und hielt ihn dann noch in Richtung der Kameras, die ihn, na klar, in den Fokus genommen hatten.