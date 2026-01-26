Stürmer des VfB Stuttgart: Darum saß Jeremy Arévalo nicht einmal auf der VfB-Bank

Er hat sieben Millionen Euro an Ablöse gekostet, doch bisher ist der Wintertransfer des VfB kaum in Erscheinung getreten. Wir erklären, wie es in Gladbach gelaufen ist.
Die Reise ins Rheinland ist Jeremy Arévalo mit angetreten. Doch im Borussia-Park tauchte der Wintertransfer des VfB Stuttgart dann nicht im Spieltagskader auf. Dem 20-Jährigen blieb beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach nur die undankbare Zuschauerrolle. Nicht einmal auf der Ersatzbank war Platz für den Angreifer. Das hatte mit einer anderen Personalie des Fußball-Bundesligisten zu tun.