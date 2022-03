1 Kehrt Silas bald ins Mannschaftstraining zurück? Foto: Baumann

Er trainiert schon wieder. Nachdem Silas Katompa Mvumpa vor gut sechs Wochen im Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum mit einer Schulterluxation ausgewechselt worden war, hat sich der Offensivspieler bei seinen Fans auf Instagram mit einem Video aus dem Kraftraum gemeldet. Was darin zu sehen ist, macht Hoffnung auf ein Comeback in nicht allzu ferner Zukunft.

Der 23-jährige Kongolese stemmt Hanteln, springt über Seile und macht Liegestütze – all das sieht schon ziemlich rund und dynamisch aus. Und auch ein Ball kommt kurz ins Spiel, mit dem Silas einige Male jongliert. Darunter schreibt der Stürmer zunächst in seiner Muttersprache Französisch „Bientôt de retour“ („Bald wieder da“) und ergänzt auf Deutsch: „Hoffentlich bald zurück auf dem Feld“.

Wie schnell er tatsächlich auf den Platz zurückkehrt, ist aber noch offen. Nach Vereinsangaben wird Silas in dieser Saison definitiv kein Spiel mehr bestreiten. Die jüngsten Bilder legen aber nahe, dass die Stuttgarter in der kommenden Spielzeit wieder relativ früh mit Silas planen können. „Er kommt in der kommenden Woche wieder zu uns, hat seine Reha bisher in Mönchengladbach absolviert. Nun wird er in Stuttgart weiterarbeiten und auch wieder mehr Kontakt zur Mannschaft haben. Er ist auf einem guten Weg, macht gute Fortschritte. Aber an der Langzeitplanung hat sich nichts verändert“, sagt Pellegrino Matarazzo.