VfB-Stürmer bei der WM: Undav zeigt das DFB-Quartier - und sorgt für Trubel

Der Stürmer des VfB Stuttgart gibt gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jamie Leweling Einblicke in das DFB-Camp. Die Szenen im Video.
Dass Deniz Undav nicht auf den Mund gefallen ist, hat der Stürmer des VfB Stuttgart ja schon einige Male unter Beweis gestellt. Nun gab es die nächste Kostprobe im Kreis der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Jamie Leweling und ausgerüstet mit einer Kamera streifte Undav durch das DFB-Quartier in Winston-Salem – und sorgte dabei erwartungsgemäß für eine Menge Trubel, wie ein 13-minütiges Video auf den Seiten des DFB zeigt.