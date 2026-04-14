Stürmer des FC Holzhausen: „Die Relegation stresst mich“ – Janik Michel über seinen Comeback-Plan

Ende Dezember verletzte sich Holzhausens Torgarant Janik Michel schwer an der Achillessehne. Dreieinhalb Monate später spricht er mit unserer Redaktion über den Stand.
Eines wird im Gespräch schnell klar, seinen Ehrgeiz hat Janik Michel auch inmitten seiner monatelangen Zwangspause nicht abgelegt. So erwähnt er zugegebenermaßen mit einem Schmunzeln: „Ante Galic hat mich am Wochenende überholt. Es war früher oder später natürlich klar, das das passiert.“ So steht der Angreifer der Young Boys Reutlingen nun bei 19 Toren und hat Michel (18) in der Torjägerliste überholt.