Stürmer des FC 07 Albstadt: Endlich wieder schmerzfrei – Denis Mazrejak will wieder durchstarten

Endlich wieder schmerzfrei – Denis Mazrejak will wieder durchstarten

1 FC 07-Spielertrainer Samed Akbaba gratuliert dem Torschützen Denis Mazrekaj. Foto: Kara/Collage: Hürster

An die Torquote eines Erling Haaland reicht er noch nicht heran, doch mit seinen 23 Jahren ist FC 07 Albstadt-Goalgetter Denis Mazrekaj auf dem besten Weg noch sehr viele Tore zu erzielen.









Link kopiert



In der 90. Minute gelang Denis Mazrekaj das Goldene Tor gegen den SV Croatia Reutlingen. Nach einem langen Ball von Torhüter Chris Leitenberger, lauerte der Instinktstürmer an der Abseitslinie. „Ich wusste, jetzt kommt ein langer Ball und hab gesehen, dass der Ball zu Tamer Matur kommt, der eigentlich nicht unser bester Kopfballspieler ist, und ich habe gerufen ’Verlängere!’ und der Ball kam perfekt in den Lauf“, erzählt der Torschütze.