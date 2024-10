Stündliche Busverbindung zwischen Haslach und Elzach: Nach kurzer Probezeit droht das Ende

1 Als die probeweise Einführung der Buslinie Haslach-Mühlenbach-Elzach bekannt gegeben wurde, blickten Mühlenbachs Bürgermeisterin Helga Wössner (von links), Alexandra Roth (Dezernentin Landratsamt Ortenaukreis) und Haslachs Bürgermeister Philipp Saar positiv auf die neue Busverbindung. Foto: Archivfoto Stadt Haslach

Die neue Buslinie 208 verbindet seit dem 1. September probeweise Haslach und somit das Kinzigtal mit Elzach. Gedacht war die stündliche Verbindung vor allem für Pendler. Doch sie wird wahrscheinlich nach dem 15. Dezember nicht fortgesetzt.









Link kopiert



Geplant war, dass das der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ortenaukreises über die Weiterführung der Buslinie am 10. Oktober berät, der Kreistag am 7. November. Die Linie würde 420 000 Euro pro Jahr kosten, davon würde der Kreis die Hälfte tragen, die andere Hälfte die Kommunen. Doch nun steht das Thema nicht auf der Tagesordnung des Ausschusses am 10. Oktober.