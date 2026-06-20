Stühlinger Kirchplatz: Parkanlage in Freiburg bleibt ein Hotspot für die Drogenszene

Die Parkanlage nahe des Freiburger Hauptbahnhofs ist ein zentraler Treffpunkt der Drogenszene. Immer wieder kommt es auch zu Gewalttaten rund um den Platz.
Der Stühlinger Kirchplatz ist dank seiner Lage – zentral und bahnhofsnah – einer der meist frequentierten Orte in Freiburg. Doch vor allem die Bahnhofsnähe hat ihre Schattenseiten. Immer wieder kommt es auf und um den Park zu Gewalttaten und Drogendelikten. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist es zu zahlreichen Straftaten gekommen. Einem Mann wurde eine Halskette vom Hals gerissen, zwei Jugendliche wurden angegriffen und verletzt, ein 41-Jähriger wurde mit einem Messer angegriffen und verletzt.