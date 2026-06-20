Stühlinger Kirchplatz: Parkanlage in Freiburg bleibt ein Hotspot für die Drogenszene

Die Parkanlage nahe des Freiburger Hauptbahnhofs ist ein zentraler Treffpunkt der Drogenszene. Immer wieder kommt es auch zu Gewalttaten rund um den Platz.

Der Stühlinger Kirchplatz ist dank seiner Lage – zentral und bahnhofsnah – einer der meist frequentierten Orte in Freiburg. Doch vor allem die Bahnhofsnähe hat ihre Schattenseiten. Immer wieder kommt es auf und um den Park zu Gewalttaten und Drogendelikten. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist es zu zahlreichen Straftaten gekommen. Einem Mann wurde eine Halskette vom Hals gerissen, zwei Jugendliche wurden angegriffen und verletzt, ein 41-Jähriger wurde mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Ein Mann wurde an einer angrenzenden Tramhaltestelle angegriffen und ausgeraubt. Der Platz habe eine Anziehungskraft auf die Suchtszene. „Insbesondere der Handel mit Betäubungsmitteln ist dort weiterhin stark verbreitet; auch kommt es dort vermehrt zu Gewalt- und Eigentumsdelikten“, bestätigt die Polizei.

Platz als gefährlicher Ort eingestuft

Dies sei kein neues Phänomen. Der Stühlinger Kirchplatz wurde als „gefährlicher Ort“ im Sinne des Polizeigesetzes Baden-Württemberg eingestuft. „So können Personen, die sich an diesem Ort aufhalten, einer Personenkontrolle unterzogen werden“, erklärt Polizeisprecher Özkan Cira. Zudem könnten sie durchsucht werden.

Dass diese Kontrollen wichtig sind, hat eine großangelegte Kontrolle am vergangenen Dienstag gezeigt. Dabei hat die Polizei erneut Drogen und Messer sichergestellt. Kontrollen wie diese gehören zu einem Gesamtkonzept rund um den Stühlinger Kirchplatz, das die Polizei seit rund eineinhalb Jahren umsetzt. Neben offensiv geführten Kontrollmaßnahmen setzt die Polizei auf dem Platz auch verdeckte Maßnahmen und taktische Einsatzkonzepte um. „Diese möchten wir jedoch nicht näher erläutern, damit die Täter sich nicht auf diese einstellen können“, erklärt Cira. Zudem arbeite die Polizei eng mit der Stadt und dem Kommunalen Ordnungsdienst zusammen.

Warme Temperaturen führen zu mehr Straftaten

Die Häufung der vergangenen Tage hänge auch mit den sommerlichen Temperaturen zusammen. Es würden sich mehr Personen und diese auch länger auf dem Platz aufhalten. „Besonders zwischen Personengruppen mit Fluchthintergrund, welche den Kirchplatz als Treff- und Aufenthaltspunkt nutzen, kommt es wiederkehrend zu Rivalitäten und Konflikten, welche nicht selten auch in gewalttätige Auseinandersetzungen münden“, erklärt Polizeisprecher Cira.

Die Taten rund um die Parkanlage spielen sich zumeist innerhalb der Drogenszene ab – beispielsweise im Vorfeld oder Anschluss an Drogengeschäfte oder bei Streitigkeiten zwischen Gruppen unterschiedlicher Herkunft. Bei den festgestellten Tätern handelt es sich fast ausschließlich um junge Männer, meist mit Fluchthintergrund. Auch bei den Opfern handelt es sich fast ausschließlich um junge Männer, erklärt die Polizei auf Nachfrage.

Zahl der Straftaten ist rückläufig

In einer geringeren Zahl der Fälle wurden unbeteiligte Passanten Opfer von Straftaten. Betroffen waren überwiegend Personen, die nachts oder in den frühen Morgenstunden auf dem Nachhauseweg waren. „Diese Vorfälle sind zwar deutlich seltener als Gewalttaten innerhalb der einzelnen Szenen, haben jedoch erfahrungsgemäß eine besonders starke Wirkung auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung“, erklärt der Polizeisprecher.

Auch Polizeihunde kommen regelmäßig zum Einsatz. Foto: Alexander Blessing

Ab 2023 erfolgte eine deutliche Zunahme der auf dem Platz begangenen Straftaten. Nach einem Höchststand im Jahr 2024 (413) gingen die Fallzahlen im Jahr 2025 wieder zurück (365), was unter anderem auf die erhöhte Polizeipräsenz zurückzuführen sei. Auch sind die Rauschgiftdelikte von 241 Fällen (2023) auf 138 Taten im Jahr 2025 zurückgegangen.

Bis die Freiburger ihren Platz aber wieder vollständig zurückerobert haben und sich die Menschen rund um den Platz wieder sicher fühlen, scheint es noch ein weiter Weg – Ausgang ungewiss.