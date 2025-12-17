Stühlerücken beim Autobauer: Chefdesigner Gorden Wagener verlässt Mercedes nach 17 Jahren

1 Gorden Wagener Foto: Mercedes-Benz AG Mercedes stellt sich an entscheidender Stelle neu auf. Als Chefdesigner kommt Bastian Baudy von AMG als Nachfolger von Gorden Wagener. Und es gibt weitere Veränderungen.







Link kopiert



Über viele Jahre hat er das Erscheinungsbild von Mercedes-Benz maßgeblich geprägt. Nun verlässt Gorden Wagener nach 17 Jahren als Chefdesigner den Stuttgarter Autobauer „auf eigenen Wunsch“, wie es in einer Mitteilung des Konzerns heißt. Der 57 Jahre alte gebürtige Essener gestaltete mit seinem Team sämtliche Marken und Produkte des Unternehmens, vom Automobil bis zum Logo. Sein Markenzeichen sollte die „Sinnliche Klarheit“ sein, wie er seine Philosophie einmal genannt hat.