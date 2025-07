Die vergangenes Jahr von den beiden Basel beschlossene Pflege-Ausbildungsoffensive zeigt laut Regierung Wirkung. Vor allem der Studiengang Pflege Höhere Fachschule (HF) am Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG) hat eine klare Zunahme an Studenten verzeichnet.

Während das BZG bei diesem Studiengang 2022 und 2023 jeweils 233 und 257 Eintritte verzeichnete, waren es 2024 deren 280. Dies teilte die Basler Regierung jetzt in einer schriftlichen Antwort auf eine Anfrage von SP-Großrat Georg Mattmüller mit. Für das Jahr 2025 werden 275 Eintritte angegeben, wobei die Anmeldefrist für das Herbstsemester noch laufe. In den Studiengängen Pflege Fachhochschule (FH) am BZG und am Standort der Berner Fachhochschule (BFH) in Münchenstein seien im Herbst 2024 16 Studenten eingetreten, und für den Herbst 2025 gebe es bisher 45 Registrierungen. Die genaue Anzahl sei aber erst nach Abschluss des Aufnahmeverfahrens möglich, hieß es in der Antwort.

Modulare Ausbildung

Wegen der modularen Form der Ausbildung würden keine Daten bezüglich Plätzen erfasst. Die Regierung verwies aber auf Daten zu Ausbildungsleistungen im Jahr 2024 bei den Krankenhäusern im Kanton Basel-Stadt. 142 Personen seien in der Ausbildung zu Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) gewesen. Und insgesamt seien 3374 Praktikumswochen für die höheren Fachschulen und deren 640 für die Fachhochschulen erbracht worden. Für dieses Jahr stünden noch keine Daten bereit.

Finanzielle Unterstützung

64 Personen haben bis Anfang Mai 2025 Ausbildungsbeiträge für eine Pflegeausbildung beantragt. 46 der Gesuche wurden bewilligt. Die Gesamtsumme der Anträge beläuft sich auf rund 1,3 Millionen Franken, wovon etwa 600 000 Franken ausbezahlt wurden, wie die Regierung weiter schrieb. Die Unterstützungsbeiträge beziehen sich nur auf Studenten mit Ausbildungsbeginn im Herbst 2024. Die Regierung rechnet daher mit steigenden Studentenzahlen in den nächsten Jahren.