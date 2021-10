Glückliches Ende einer Suche Retter finden 83-jährigen Touristen in Baiersbronn

Die Helfer entdeckten den 83-jährigen Mann in der Nacht zum Mittwoch gegen 1 Uhr früh auf einem Weg kurz vor Röt. Der Urlauber war am späten Nachmittag von seinem Hotel in Huzenbach aufgebrochen. Als er am späten Abend immer noch nicht zurück war, veständigte die Hotelleitung die Einsatzkräfte.