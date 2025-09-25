Studium im Kreis Calw: Der Akademie fehlen die Studenten

Die Außenstelle der Hochschule Pforzheim bietet in Nagold berufliche Weiterbildung an. Doch das Konzept trägt sich finanziell nicht. Gelingt nun die Trendwende?
Hochschulen sind im Landkreis dünn gesät. Die SRH Hochschule in Calw hat mittlerweile geschlossen. In Bad Liebenzell gibt es die Internationale Hochschule der Mission. Und in Nagold steht die Akademie der Hochschule Pforzheim (AHP). Seit 2016 gibt es das Angebot. Die AHP in den Landkreis zu holen, sei mit „viel Herzblut“ gelungen, sagte der erste Landesbeamte Frank Wiehe jüngst im Bildungs- und Sozialausschuss. Die Akademie habe sich etabliert. Mit regionalen Unternehmen wie Veyhl, Boysen oder Häfele habe des Projekt große Unterstützer.