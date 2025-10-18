Kann Volkswirtschaft auch unterhaltsam herübergebracht werden? Zumindest ist sie provokant, wenn als Gastredner Prof. Heinz J. Bontrup aus Bochum referiert.
Dem Studium generale der Dualen Hochschule Lörrach war ein volles Haus beschert. „Er ist schwierig“, stellte der Organisator des allgemeinen Studiums, Prof. Sebastian Feichtmair, den Gast vor. Der Ökonom sei nicht dem Mainstream verpflichtet, schwimme geradezu gegen den Strom und lasse sich nicht in Schubladen stecken. Bontrup ist ThyssenKrupp-Vorstand gewesen und gewerkschaftsnah, Dozent und Buchautor. Dem Gast gefiel die Personenbeschreibung, kokettierte gleich „meine Hörsäle waren immer voll“ und verwies auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.