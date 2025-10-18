Dem Studium generale der Dualen Hochschule Lörrach war ein volles Haus beschert. „Er ist schwierig“, stellte der Organisator des allgemeinen Studiums, Prof. Sebastian Feichtmair, den Gast vor. Der Ökonom sei nicht dem Mainstream verpflichtet, schwimme geradezu gegen den Strom und lasse sich nicht in Schubladen stecken. Bontrup ist ThyssenKrupp-Vorstand gewesen und gewerkschaftsnah, Dozent und Buchautor. Dem Gast gefiel die Personenbeschreibung, kokettierte gleich „meine Hörsäle waren immer voll“ und verwies auf die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes.

„Alle Regierungen seit 1982 haben versagt“ Ein guter Vortrag müsse immer eine Theorie und eine Prognose enthalten, stellte der Betriebswirt klar. Er wolle „zwei, drei, vielleicht vier Botschaften verkünden, die es in sich haben“. Bontrup schlendert vor den Zuhörern auf und ab und wirft ein paar Thesen in den Raum, die zunächst nicht zusammenhängend wirken.

Er ist gegen die Meinung, dass die Löhne gesenkt werden müssen, um deutsche Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. Er ist gegen die Auffassung, „dass Staatsverschuldung etwas ganz Schlimmes“ sei. Schlimm sei auch, „dass nur noch ereignisorientiert gedacht wird“, am Beispiel des Ukraine-Krieges. Dann feiert sich Bontrup selbst, weil er als Redner seinen Vorredner vor 1000 Zuhörern beim Urologen-Kongress „geschlachtet“ habe, als der in seinem halbstündigen Vortrag weder eine Theorie noch eine Prognose gebracht habe. „Ja, ich bin gefährlich“, sagt Bontrup über Bontrup. Dann kommt er aber zur Sache.

„Alle Regierungen seit 1982 haben versagt“, behauptet der Ökonom. Wenige hätten sich im kapitalistischen System immer mehr bereichert, während die Masse der Arbeitnehmer immer schlechter dastehe. „Von 42 Millionen abhängig Beschäftigten stehen nur noch 50 Prozent in einem tarifgebundenen Arbeitsverhältnis“, spricht Bontrup die soziale Ungerechtigkeit an. Der neoliberale Staat unterstütze, dass Arbeitskräfte ausgebeutet werden. „17 Prozent der Menschen haben weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens“, bricht der Wissenschaftler eine Lanze für die Schwächsten der Gesellschaft. „Jedes fünfte Kind wächst in Armut auf.“ Der durchschnittliche Nettolohn liege gerade mal bei mageren knapp 2700 Euro.

Kohl, der ökonomisch ahnungslose Kanzler

Die Vermögenden hätten hingegen „Reichtum erbeutet“, so auch der Titel eines Buches Bontrups. Inzwischen ist der Kritiker überzeugt: „Deutschland steht ökonomisch und politisch am Abgrund.“ Dabei kommen alle Parteien schlecht weg.

Die CDU mit Kohls „blühenden Landschaften“, der aber keine Ahnung von Ökonomie hatte. Mit Merkels „machtkonformer Demokratie“, was ein so schlimmer Begriff sei, dass die Staatsanwaltschaft auf den Plan treten müsse.

„Banken leben von anderer Leute Arbeit“

Die SPD, die „so eine verkommene Partei“ sei, „die links blinkt und rechts abbiegt“. Und mit Lindner von der FDP spricht ein Bontrup schon gar nicht. Der Referent läuft vor dem Auditorium auf und ab wie ein Tiger im Käfig, gestikuliert immer wilder, redet sich in Rage und schreit schließlich, als er zu den verhassten Banken kommt: „Was ist schlimmer? Banküberfall oder Bankgründung?“ Aus Banker und Gangster fabriziert Bontrup „Bangster“. Beim Banken-Crash 2007 sei Merkel, die von Ökonomie „weniger als Null Ahnung hatte“, hingetreten und habe den Bürgern für ihr Erspartes eine Staatsbürgschaft als Sicherheit gegeben. Dabei „leben Banken nur von der Arbeit anderer Leute“.

Und der Staat? Er müsse sich antizyklisch verhalten und in der Krise investieren. Dabei dürfe er auch Schulden machen. Denn er hinterlasse der nächsten Generation ja nicht nur rote Zahlen, sondern auch eine intakte Infrastruktur. Ein Defizit für Verteidigung geht in Bontrups Augen hingegen gar nicht: „Rüstung ist parasitär.“ Hunderte Milliarden Euro würden auch noch als „Sondervermögen“ deklariert, so schreit der Ökonom inzwischen, dabei seien sie „parasitäre Schulden“.

Düstere Prognose zum mit Applaus bedachten Ende

Bontrup erhält anerkennenden Applaus, aber Organisator Feichtmair, der mit Bontrup per du ist, scheint nicht ganz überzeugt: „Ich bin ein bisschen geplättet. Er, der Wirtschaftswissenschaftler, gesteht: „Ich habe die Theorie nicht ganz verstanden.“ Und wo war eigentlich die Prognose als fester Bestandteil jeder guten Rede. Aber Feichtmair „schlachtet“ Bontrup deshalb nicht. „Die Prognose fehlte, ja,“ räumt der Referent etwas kleinlaut ein, was der knappen Zeit von eineinviertel Stunden geschuldet sei. Bontrup erhält einen Zugabenteil und sagt: „Die düstere Prognose: Im Kapitalismus gibt es keine Zukunft mehr. Punkt.“