Studienreise: Japanische Studierende statten Realschule Hechingen einen Besuch ab

Im Rahmen der diesjährigen Studienreise besuchten japanische Studierende die Realschule in Hechingen. Dort erleben sie eine Reise durch das Bundesgebiet.
Bereits seit vielen Jahren besuchen japanische Studierende jeweils im März den Zollernalbkreis. Im Rahmen der diesjährigen Studienreise belegten sie zunächst in München einen Sprachkurs in Deutsch, um dann im Anschluss in Gastfamilien in Hechingen untergebracht zu werden. Eine Reise durch das Bundesgebiet folgt, bevor sie wieder nach Japan zurückkehren.