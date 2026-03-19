Studienreise: Japanische Studierende statten Realschule Hechingen einen Besuch ab

Im Rahmen der diesjährigen Studienreise besuchten japanische Studierende die Realschule in Hechingen. Dort erleben sie eine Reise durch das Bundesgebiet.

Bereits seit vielen Jahren besuchen japanische Studierende jeweils im März den Zollernalbkreis. Im Rahmen der diesjährigen Studienreise belegten sie zunächst in München einen Sprachkurs in Deutsch, um dann im Anschluss in Gastfamilien in Hechingen untergebracht zu werden. Eine Reise durch das Bundesgebiet folgt, bevor sie wieder nach Japan zurückkehren.

Begleitet werden die Studentinnen und Studenten durch ihren Dozenten Professor Holst, der die Übersetzung an den Programmtagen übernimmt. Organisiert ist das Programm durch den Hechinger Thomas Bartle. Anfangs der Woche war die japanische Studierendengruppe an der Realschule Hechingen zu Gast. Im Rahmen des Besuchs wurden sie von der Schulleitung über das Bildungssystem Baden‑Württembergs sowie das spezifische Schulprofil der Realschule Hechingen informiert.

Reges Interesse am Schulprofil

Schulleiter Stefan Hipp erläuterte zunächst die vierstufige Schulstruktur des Landes und betonte die Bedeutung von Durchlässigkeit und individueller Förderung. „Unser Schulprofil legt besonderen Wert auf praxisorientiertes Lernen, digitale Kompetenzen und die Stärkung sozialer Verantwortung“, erklärte er.

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Die japanischen Gäste zeigten reges Interesse am Schulprofil und den zahlreichen Kooperationen mit regionalen Unternehmen und Institutionen. Im Anschluss an die Präsentation führte die Schulleitung die Gruppe durch das Schulgebäude. Dabei konnten die Studentinnen und Studenten die modernen Fachräume besichtigen. Besonders begeistert waren die Besucher von einem Schülerversuch im Fachbereich Chemie im naturwissenschaftlichen Unterrichtsbereich.​