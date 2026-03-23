Studie zur Nationalparkregion: Schreckt Totholz die Besucher ab? Das Ergebnis überrascht das Forschungsteam

Aus welchen Gründen kommen Besucher in die Nationalparkregion? Und wie viele von ihnen wissen überhaupt, dass es den Nationalpark gibt? Um diese Fragen drehte sich eine Studie.

Totholz – ein abschreckendes Symbol für Verwesung und Vergänglichkeit? Von Besuchern als Gefahr wahrgenommen? So zumindest die Sorgen des Forschungsteams, die aber offensichtlich unbegründet waren: Die große Mehrheit der Gäste in der Nationalparkregion fühlt sich nicht von Totholz abgeschreckt – sondern möchte stattdessen sogar mehr über den Waldwandel erfahren.

Das ist eine der Erkenntnisse aus einer Studie, für die das sozialwissenschaftliche Team des Nationalparks von August 2024 bis August 2025 mehr als 1300 Gäste der Nationalparkregion befragt hat. Methodisch sei die Erhebung „eine große Herausforderung“ gewesen, berichtete Forscherin Mareike Garms bei der Vorstellung der Ergebnisse im Nationalparkzentrum Ruhestein am Montag.

Die Studie

Rund 50 000 Postkarten mit QR-Code hat das Forschungsteam in Kooperation mit der Nationalparkregion Schwarzwald GmbH in Tourist-Infos, Hotels und Freizeitbetrieben ausgelegt. Ergänzt wurde die Studie um persönliche Interviews.

Die Teilnehmer

Teilgenommen haben 1368 Menschen, darunter etwas mehr Männer (53,8 Prozent) als Frauen. Der Altersdurchschnitt lag bei 54 Jahren. 90,4 Prozent der Gäste kamen aus Deutschland, 69,7 Prozent aus Baden-Württemberg.

Bekanntheit des Nationalparks und der Region

Alle Befragten hielten sich in der Nationalparkregion Schwarzwald auf. Aber war ihnen das auch bewusst? 92,7 Prozent antworteten mit Ja; nur 5,5 Prozent wussten nicht darüber Bescheid. Dieser Wert sei „für uns überraschend“ gewesen, so Garms – im positiven Sinne. Das Forschungsteam folgert: „Die Nationalparkregion ist sichtbar und den Gästen bekannt.“

Aufenthaltsdauer und -häufigkeit

41,3 Prozent der Gäste gaben an, bereits mehr als fünf Mal die Nationalparkregion besucht zu haben – und damit gut jeder zweite Tourist, da rund 20 Prozent der befragten Einwohner waren. „Die Gäste kommen gerne wieder“, freuet sich Garms.

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Ein weiteres erfreuliches Ergebnis für das Forschungsteam: Wer den Nationalpark besucht, bleibt im Durchschnitt eine Nacht länger in der Region. Und die Nationalparkgäste nutzen überdurchschnittlich oft andere Unterkünfte als Hotels – so übernachtete etwa jeder Zehnte auf dem Campingplatz.

Gründe für einen Besuch

Die große Mehrheit der Besucher kommt in die Region, um Natur zu erleben und sich in der Natur zu erholen. Erlebnisführungen, Kulinarik, Wellness- und Gesundheitsangebote spielen bei den Gästen nur eine nachgeordnete Rolle. Das gilt für Einheimische wie Übernachtungsgäste gleichermaßen.

Zufriedenheit

66,5 Prozent waren mit ihrem Besuch in der Nationalparkregion sehr zufrieden, 29,3 Prozent zufrieden. Nur 0,5 Prozent zeigten sich sehr unzufrieden. Während Natur und Landschaft, der Nationalpark samt Zentrum, Wegenetz und Beschilderung sehr gut ankamen, haben die Gästen den Verkehr und den dadurch verursachte Lärm, den ÖPNV, das Parken und die Mobilitätsinfrastruktur als weniger gut empfunden.

Mareike Garms hat die Gästebefragung mit der Nationalparkregion koordiniert. Foto: Niklas Ortmann

12 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen bei ihrem Aufenthalt etwas fehlte. Am häufigsten genannt wurden dabei Einkehrmöglichkeiten beziehungsweise Verpflegung am Wegesrand und ÖPNV/Mobilität.

Wahrnehmung des Waldwandels

85,6 Prozent der Gäste in der Region war vor ihrem Aufenthalt bekannt, dass es den Nationalpark gibt – und 77,5 Prozent besuchten ihn auch. Von den Besuchern wurden wiederum 87,2 Prozent auf den Waldwandel aufmerksam. „Der Waldwandel ist den Gästen präsent“, folgerte Garms.

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Die für das Forscherteam aber noch spannendere Frage: Wie nehmen die Besucher den Waldwandel wahr? Das Ergebnis: sehr positiv. Nur 3 Prozent stimmten der Aussage vollkommen zu, den Nationalpark bei einer Zunahme von Totholz nicht mehr besuchen zu wollen. 64,7 Prozent stören sich hingegen überhaupt nicht am Totholz. Im Gegenteil: Fast 96 Prozent der Gäste interessieren sich zumindest teilweise für die natürlichen Prozesse im Nationalpark. „Sie kommen vielleicht auch wieder, weil sie beobachten wollen, was bei uns im Wald im Nationalpark passiert“, sagte Garms.

Susanne Berzborn aus dem sozialwissenschaftlichen Forschungsteam Foto: Niklas Ortmann

Die Ergebnisse der Studie in der Nationalparkregion passen zu denen einer repräsentativen Befragung in ganz Baden-Württemberg, die von Oktober bis November 2025 stattfand, wie Susanne Berzborn aus dem sozialwissenschaftlichen Forschungsteam berichtete. Mehr als 80 Prozent der 1000 per Telefon Befragten gefällt die Natur im Nationalpark umso besser, je wilder sie ist. Und: Der Zustand des Waldes wird im Nationalpark als deutlich besser wahrgenommen als in Baden-Württemberg allgemein. „Ein schönes Ergebnis“, betonte Berzborn.

Myriam Geiser, Geschäftsführerin der Nationalparkregion Foto: Niklas Ortmann

Auch Myriam Geiser, Geschäftsführerin der Nationalparkregion, freute sich über die Ergebnisse. Sie sah sich darin bestätigt, dass der Nationalpark einen Mehrwert für den Tourismus bietet: „Die Allermeisten kommen hier her, weil sie die Natur erleben und genießen wollen.“ Dass sich die Besucher mehr Bewirtungsangebote wünschen, möchte sie zum Anlass nehmen, um mit den Gemeinden der Region ins Gespräch zu gehen und etwa auch eine Broschüre zu entwickeln, in der die vorhandenen Einkehrmöglichkeiten dargestellt werden.

Lea Erdrich vom Campingplatz Langenwald Foto: Niklas Ortmann

Dass die Gäste wegen des Nationalparks länger in der Region bleiben, konnte Lea Erdrich vom Campingplatz Langenwald in Freudenstadt „nur bestätigen“. Und auch zum Totholz bekräftige sie: „Ich habe eigentlich niemand mehr, der das wirklich negativ wahrnimmt.“