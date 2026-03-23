Studie zur Nationalparkregion: Schreckt Totholz die Besucher ab? Das Ergebnis überrascht das Forschungsteam

Aus welchen Gründen kommen Besucher in die Nationalparkregion? Und wie viele von ihnen wissen überhaupt, dass es den Nationalpark gibt? Um diese Fragen drehte sich eine Studie.
Totholz – ein abschreckendes Symbol für Verwesung und Vergänglichkeit? Von Besuchern als Gefahr wahrgenommen? So zumindest die Sorgen des Forschungsteams, die aber offensichtlich unbegründet waren: Die große Mehrheit der Gäste in der Nationalparkregion fühlt sich nicht von Totholz abgeschreckt – sondern möchte stattdessen sogar mehr über den Waldwandel erfahren.