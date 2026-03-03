Studien zum Weltfrauentag: Vorurteile und KI bremsen Frauen in IT-Abteilungen aus

Trotz Fachkräftemangels halten viele Unternehmen Männer für besser geeignet in Tech-Berufen. Wie Vorurteile - aber auch KI - den Frauen den Weg in die IT erschweren, zeigen zwei Studien.
Berlin - Obwohl die deutsche Wirtschaft den Fachkräftemangel in den IT-Abteilungen ohne weibliche Talente kaum lösen kann, halten sich in der Branche hartnäckig veraltete Stereotype. Eine Bitkom-Studie anlässlich des Weltfrauentags zeigt: Noch immer hält fast jedes zweite Unternehmen Männer für schlichtweg besser geeignet für Tech-Berufe.