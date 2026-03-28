Firmen bieten zunehmend Wohnraum für Beschäftigte an. Wie Mitarbeiterwohnungen beim Gewinnen von Fachkräften helfen – und welche Hürden es gibt.
Köln - Angesichts von Fachkräftemangel und angespannten Mietmärkten unterstützen viele Unternehmen ihre Beschäftigten beim Wohnen. Das geht aus einer neuen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Demnach stellt fast jedes zehnte Unternehmen (9 Prozent) Wohnraum zur Verfügung, entweder direkt oder über Tochtergesellschaften. Gut ein Fünftel (21 Prozent) hilft Beschäftigten bei der Wohnungssuche, etwa organisatorisch oder finanziell.