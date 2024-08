1 Freiburg baut laut eigenen Angaben pro Jahr rund 1000 neue Wohnungen. Foto: Alexander Blessing

Eine Studie sieht für die kommenden Jahre einen erhöhten Wohnbedarf in Freiburg. Das Rathaus hält mit eigenen Zahlen dagegen und zweifelt die Studie an.









Knapp 1600 neue Wohnungen müssten in Freiburg bis 2028 jedes Jahr gebaut werden, um dem Bedarf an neuen Wohnungen in der Stadt gerecht zu werden und den derzeitigen Wohnungsmangel zu beheben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Pestel-Forschungsinstituts in Sarstedt im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) in Berlin.