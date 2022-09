Ende des Tankrabatts So stark sind die Spritpreise wirklich schon gestiegen

An eine "2" vor dem Komma werden sich Autofahrer an Tankstellen wieder gewöhnen müssen. Wie erste Zahlen zeigen, sind die Spritpreise mit dem Ende des Tankrabatts in die Höhe geschnellt - besonders beim Superbenzin. Hier erfahren Sie, wie es an Ihrer Lieblingstankstelle aussieht.