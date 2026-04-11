Studie: Naturklänge aus heimischen Wäldern wirken besonders erholsam

Die meisten kennen es: Ein Spaziergang im Wald bringt Ruhe und Entspannung. Ob das Vogelgezwitscher vertraut ist oder nicht, kann dabei einen Unterschied machen, wie eine neue Studie zeigt.
Leipzig - Waldgeräusche wirken sich positiv auf unser Gemüt aus – vor allem, wenn sie aus heimischen Wäldern stammen. Das hat eine Studie unter der Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (IDIV), des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Friedrich-Schiller-Universität Jena, der Universität Leipzig, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Freiburg ergeben, die im "Journal of Environmental Psychology" veröffentlicht wurde.