1 Frederik (links) und Jürgen Mack freuen sich über die Auszeichnung „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024“. Foto: Europa-Park

33.000 Arbeitnehmer in Deutschland wurden bei einer Studie im Auftrag des Magazins Stern zu verschiedenen Aspekten der Unternehmenswahrnehmung befragt.









Bewertet wurden unter andrem Image und Wachstum, Miteinander und Vorgesetztenverhalten, Bezahlung, Nachhaltigkeit, Weiterentwicklung und Perspektiven. Der Europa-Park konnte in allen Kategorien überzeugen und beweist einmal mehr, dass er zu den gefragtesten Arbeitgebern in Deutschland zählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Parks. In der Begründung zur Auszeichnung des badischen Familienunternehmens heißt es, der „Europa-Park hebt sich nicht nur als führendes Unternehmen im Freizeitsektor hervor, sondern auch als Arbeitgeber, der auf Nachhaltigkeit, Mitarbeiterentwicklung und Ausgewogenheit zwischen Beruf und Privatleben setzt“.