Studie der Uniklinik Freiburg: Mittagschlaf räumt im Gehirn auf und verbessert Lernfähigkeit

Forscher haben herausgefunden, dass ein Mittagsschlaf das Gehirn in einen lernbereiten Zustand versetzt.
Schon ein Mittagsschlaf kann dem Gehirn helfen, sich zu erholen und wieder besser lernfähig zu werden. Forscher des Universitätsklinikums Freiburg und der Universität Genf zeigen in einer Studie, dass bereits ein Mittagsschlaf ausreicht, um Verbindungen zwischen Nervenzellen so auszurichten, das neue Informationen besser abgespeichert werden können. Diese Effekte waren bislang nur nach einer ganzen Nacht Schlaf bekannt.