Studie der Uniklinik Freiburg: Mittagschlaf räumt im Gehirn auf und verbessert Lernfähigkeit

Forscher haben herausgefunden, dass ein Mittagsschlaf das Gehirn in einen lernbereiten Zustand versetzt.

Schon ein Mittagsschlaf kann dem Gehirn helfen, sich zu erholen und wieder besser lernfähig zu werden. Forscher des Universitätsklinikums Freiburg und der Universität Genf zeigen in einer Studie, dass bereits ein Mittagsschlaf ausreicht, um Verbindungen zwischen Nervenzellen so auszurichten, das neue Informationen besser abgespeichert werden können. Diese Effekte waren bislang nur nach einer ganzen Nacht Schlaf bekannt.

Das Gehirn ist tagsüber durchgängig aktiv: Neue Eindrücke, Gedanken und Informationen werden verarbeitet, die Verbindungen zwischen Nervenzellen, den Synapsen verstärken sich dadurch. Diese Verbindungen sind eine wichtige Grundlage von Lernvorgängen.

Kurzer Schlaf kann Leistungsfähigkeit steigern

Sie führen aber auch zu einer Art Sättigung, so dass die weitere Lernfähigkeit des Gehirns mit der Zeit abnimmt. Schlaf hilft dabei, diese übermäßige Aktivität wieder herab zu regulieren – ohne wichtige Informationen zu verlieren. „Die Studie zeigt, dass dieser ‘synaptische Reset‘ bereits nach einem Mittagsschlaf einsetzt und dass nachfolgend neue Information wieder besser im Gehirn abgespeichert werden kann“, so Studienleiter Christoph Nissen.

„Ein kurzer Schlaf zwischendurch kann helfen, wieder klarer zu denken und konzentriert weiterzuarbeiten“, Kai Spiegelhalder, Leiter der Sektion für Psychiatrische Schlafforschung und Schlafmedizin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg.

Hilfsmittel bei hoher Belastung

Besonders in Berufen oder Tätigkeiten, die ein hohes Maß an geistiger oder körperlicher Leistung erfordern – etwa in der Musik, im Sport oder in sicherheitskritischen Bereichen – könnte ein kurzer Schlaf gezielt eingesetzt werden, um die Leistungsfähigkeit zu erhalten. „Ein Mittagsschlaf kann helfen, Konzentration und Leistungsfähigkeit auch unter hoher Belastung aufrechtzuerhalten“, so Nissen.

Ob auch eine kurze Pause im Alltag ausreicht, ist fraglich. Der Mittagschlaf bei den Probanden dauerte im Schnitt rund 45 Minuten.