Briefgeheimnis verletzt Althengstetterin erhält Kondolenzbrief ohne Geld

In die Trauer mischt sich bei einer Althengstetterin eine gehörige Portion Wut: Aus einem Kondolenzbrief wurde ihr Geld gestohlen. Wie oft kommt so etwas vor und was tun Deutsche Post AG und Polizei, um solche Fälle aufzuklären?