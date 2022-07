Donaueschingerin Nora Thomas als Beobachterin in Lissabon

1 Nora Thomas auf der UN-Konferenz zur Zukunft der Weltmeere in Lissabon. Die 21-jährige Politikstudentin aus Donaueschingen gehörte zu einem ausgewählten Kreis von Beobachtern und verfolgte Verhandlungen und Beratungen. Foto: Thomas

Diplomatenatmosphäre, Spannung in der Luft und internationale Gemeinschaft – so könnte man die Konferenzen der Vereinten Nationen beschreiben. Nora Thomas war eine der Teilnehmerinnen. Sie besuchte die UN Ocean Conference (Ozean-Konferenz) in Lissabon, die vom 27. Juni bis zum 2. Juli stattfand. Doch wie kommt eine 21-Jährige aus Donaueschingen zu den Vereinten Nationen?















Donaueschingen - Während ihrer Schulzeit am Fürstenberg-Gymnasium sei sie zum ersten Mal mit den Vereinten Nationen in Kontakt gekommen, so Nora Thomas. Auf Anraten ihrer Lehrerin Frauke Jürgensen habe sie dann vier Jahre bei dem politischen Planspiel Model United Nations teilgenommen. Dabei können die Teilnehmer politische Entscheidungsprozesse nachspielen.