Studenten-WM in Rom: Desire May aus Heiligenzimmern spricht über ihr Erlebnis

1 Desire May (hintere Reihe, ganz rechts) erreichte mit dem Fußballteam der Universität Tübingen das Achtelfinale bei der Studenten-WM. Foto: May

In der vergangenen Woche fand die 9. Auflage der Studenten-Weltmeisterschaft (World Inter Universities Championships) in Rom statt. Desire May aus Heiligenzimmern war dabei und spricht über das Erlebnis.









Es gibt klimatisch dieser Tage durchaus angenehmere Orte als in Deutschland, diese Erfahrung machte auch Desire May. Die Studentin aus Heiligenzimmern war fünf Tage in Rom – dort erlebte sie nicht nur schönes Wetter, sondern auch ein Sportfest mit 3000 Athleten. Sie sagt: „Das war die coolste Sportveranstaltung, an der ich bisher teilgenommen habe.“