Seit dieser Woche ist das kostenlose Angebot der Bürgertests offiziell zu Ende. Das gilt in Baden-Württemberg auch für Studierende, wie das Land Baden-Württemberg mitteilt. Einzige Ausnahme sind Studierende, die sich nicht impfen lassen können oder für die laut der Ständigen Impfkommission (STIKO) keine Impfempfehlung besteht.

Eine weitere Möglichkeit für kostenlose Testungen haben Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen(1) geimpft wurden. Diese Studenten können ihre Anspruchsberechtigung durch die Vorlage ihrer Studienbescheinigung und ihres Impfausweises nachweisen(2). Für sie ist eine kostenlose Testung per Schnelltest bis zum 31. Dezember 2021 möglich.

Hohe Impfquote bei Studenten

Eine erfreuliche Nachricht sind die ersten Rückmeldungen beispielsweise aus den Universitäten Mannheim und Tübingen, welche mit bis zu 85 bis 90 Prozent eine hohe Impfquote(3) zeigen. Somit dürfte die Impflücke an Studenten, welche von nun an selbst für ihre Corona-Tests zahlen müssen nicht allzu groß sein.

