Studenten entwickeln Vorschläge: Retten diese acht Ideen die Lahrer Innenstadt?

Wie kommt wieder Leben in die Lahrer Innenstadt? Studenten aus Kehl und Straßburg haben sich dieser Frage angenommen – und konkrete, spannende Vorschläge erarbeitet.
In einem der prominenteren Leerstände Lahrs, dem ehemaligen Studio Lighthouse am Marktplatz, herrschte vergangene Woche reges Treiben: Neun Studenten der Universität Straßburg und der Hochschule Kehl haben sich vor Ort mit einem der drängendsten Themen der Stadt beschäftigt: die Aufwertung der Innenstadt. „Solution Lab“, frei übersetzt „Lösungslabor“, nannte sich das von der städtischen Wirtschaftsförderung begleitete Projekt. Carsten Hutt vom Werk ISI in Reutlingen erläuterte, das alle Ideen das grundlegende Ziel verfolgen, für mehr Frequenz in der Lahrer Innenstadt zu sorgen. Die Studenten hätten eine Woche lang Ideen gesammelt und Interviews mit Experten geführt. Die Ergebnisse – acht an der Zahl – haben sie nun vorgestellt.