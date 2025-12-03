Strukturreform steht an: Welche Kirchengemeinden im Dekanat Balingen schließen sich zusammen?

Die Diözese Rottenburg-Stuttgart steht vor einer Strukturreform. Auch das Dekanat Balingen mit seinen 29 Kirchengemeinden in sechs Seelsorgeeinheiten ist betroffen. So geht es weiter.
Mitgliederrückgang, sinkende Finanzmittel und weniger pastorales Personal: Die Rahmenbedingungen der katholischen Kirchengemeinden im Land haben sich stark verändert. Um diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen, hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart, zu deren Einflussbereich auch das Dekanat Balingen mit seinen sechs Seelsorgeeinheiten zählt, das Projekt „Seelsorge in neuen Strukturen“ auf den Weg gebracht.