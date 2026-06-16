Stromverträge: Naturenergie warnt vor Betrügern in Hausen und Zell

1 Die Naturenergie Gruppe warntin einer Mitteilung vor Betrügern im Wiesental. Foto: Naturenergie „Keine Daten herausgeben“, lautet der Rat des Rheinfelder Energieversorgers.







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Aktuell kontaktieren Betrüger Menschen in der Region. Sie versuchen im Namen von Naturenergie, an persönliche Daten zu gelangen oder teure Stromverträge abzuschließen. Dies geschieht vor allem durch Besuche an der Haustür. Konkret wurden Vorfälle aus Hausen und Zell im Wiesental gemeldet, heißt es in einer Mitteilung des Rheinfelder Energieversorgungsunternehmens. Haben die Betrüger die Zählernummer, den Namen und die Adresse einer Person herausgefunden, können sie auch ohne deren Wissen einen neuen Strom- oder Gasvertrag abschließen. Naturenergie ruft deswegen die Menschen zur Wachsamkeit auf und gibt Tipps, was im Ernstfall zu tun ist. Mitarbeiter von Naturenergie sowie Personen, die im Auftrag von Naturenergie tätig sind, fragen niemals an der Haustür nach Zählernummern oder nach Kontoinformationen. Betroffene sollten im Zweifelsfall keinerlei Daten herausgeben und keine Dokumente unterschreiben, sondern sich lieber zuerst beim Kundenservice von Naturenergie unter Tel. 07623/92 12 00 rückversichern. Außerdem können sie einen abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Weitere Tipps gibt es auf der Homepage des Unternehmens unter naturenergie.de/warnung.